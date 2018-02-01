Максимальная ставка по вкладам упала до исторического минимума
Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях составила 7,075 %. Таким образом, обновлен исторический минимум.
Такая ставка зафиксирована в третьей декаде января и наблюдается в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
В топ-10 кредитных организаций, чьи ставки учитываются при вычислении максимальной, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
Источник: «Коммерсантъ»
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