Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях составила 7,075 %. Таким образом, обновлен исторический минимум.

Такая ставка зафиксирована в третьей декаде января и наблюдается в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.

В топ-10 кредитных организаций, чьи ставки учитываются при вычислении максимальной, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Источник: «Коммерсантъ»