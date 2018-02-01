Лефортовский суд Москвы отказался блокировать по требованию прокуратуры сайт об ICO фермерского кооператива LavkaLavka.

В иске сказано, что на сайте biocoin.bio опубликована информация о покупке биокоинов и биткоинов. Кооператив разрешает использовать криптовалюту для покупки товаров — нарушение закона, так как единственной валютой расчета считается рубль.

Вместе с сайтом об ICO прокуратура потребовала заблокировать сайт-газету кооператива, а также биржу Exmo.me и криптовалютный обменник prostocash.com.

Юрист кооператива Михаил Успенский пояснил, что иск возник из-за созвучия биткоинов и биокоинов, но суд решил не рассматривать требования прокуратуры.

Биокоины — собственная криптовалюта кооператива LavkaLavka, которая используется вместо бонусов в программе лояльности компании.

Ранее Лефортовская прокуратура попросила владельцев кооператива объяснить, каким образом компания принимает к оплате криптовалюту. В LavkaLavka рассказали, что в кассу вносятся рубли на сумму покупки. Тогда прокуратура не нашла нарушений в работе магазинов и предупредила предпринимателей о незаконности использования денежных суррогатов.

Ранее The Village уже рассказывал, как добывается криптовалюта и с какими проблемами при этом сталкиваются российские майнеры.

Источник: vc.ru