Центробанк лишил лицензий столичные Партнеркапиталбанк и Расчетно-кредитный банк.

У Партнеркапиталбанка отозвали лицензию из-за того, что бизнес-модель этой финансовой организации «была в значительной степени ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы». В результате на балансе банка образовался значительный объем проблемной задолженности. Также Партнеркапиталбанк уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам.

Кроме того, Партнеркапиталбанк в 2017 году «активно проводил сомнительные транзитные операции».

Расчетно-кредитный банк лишился лицензии из-за «многочисленных нарушений законодательства в области противодействия легализации доходов и финансирования терроризма».

Партнеркапиталбанк занимал 469-е место в банковской системе России, Расчетно-кредитный банк — 184-е место.

Источник: Центробанк