Стартап-акселератор Y Combinator проведет курс для инвесторов Startup Investor School.

Он войдет в обучающую программу Startup School, запущенную акселератором в 2017 году. Обучение можно будет пройти в офисе Y Combinator в Маунтин-Вью или онлайн.

Курс поможет будущим инвесторам научиться вкладываться в стартапы на ранних стадиях и объяснит, сколько для этого нужно средств и как выбрать компанию для вложений.

По итогам курса ученики получат доступ к трансляции Y Combinator Demo Day, где прошедшие акселератор стартапы представят свои проекты инвесторам. Чтобы присоединиться к видеостриму, выпускники Startup Investor School должны будут подтвердить свой статус аккредитованного инвестора. Десять участников курса получат личные приглашения на Demo Day в Маунтин-Вью.

Обучение начнется 5 марта и продлится по 8 марта включительно. Зарегистрироваться можно до 00:00 18 февраля. По вопросам, связанным с обучением, можно писать на [email protected]

Источник: vc.ru