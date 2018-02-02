По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2018 году россияне потратили 2,5 миллиарда рублей во время акции «Киберпонедельник» — в два раза меньше показателей 2017 года.

По мнению экспертов, снижение расходов может быть связано с тем, что в январской акции не участвовали две крупные площадки — АКИТ и «Яндекс.Маркет».

Больше всего в «Киберпонедельник» потратили жители Москвы и Московской области — 25 % от всероссийской выручки, а также Татарстана — 18 % и Санкт-Петербурга — 13 %.

Больше всего покупок совершили граждане в возрасте 25–34 года — 36,8 %, на втором месте — покупатели в возрасте 18–24 лет — 33,4 %, на третьем — 35–44-летние — 14,8 %.

Наибольшей популярностью у россиян в 2018 году пользовались товары для зимнего отдыха, электроника и бытовая техника, а также товары из категории «сделай сам» и для ремонта.

Термин «киберпонедельник» появился в США в 2005 году. В России первый «Киберпонедельник» прошел в 2013 году.

Источник: «Коммерсантъ»