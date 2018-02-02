Центробанк объединит санируемые Бинбанк и «ФК Открытие», заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Сейчас ЦБ обсуждает вопрос вывода проблемных активов из обоих банков. Сфокусированный на доходных активах банк быстрее станет привлекательным для рынка, считает Набиуллина.

С другой стороны, работа с проблемными активами должна быть показателем эффективности для новых менеджеров банков, назначенных регулятором. «Мы считаем, что это две важные задачи в санации банка, их трудно отделить. Есть и плюсы, и минусы отделения проблемных активов, решение еще не принято», — добавила она.

О санации банка «ФК Открытие» стало известно 29 августа 2017 года. Тогда The Village писал, как оздоровление повлияет на клиентов банка. Решение о санации Бинбанка ЦБ принял на месяц позже. Что происходит с топовыми банками, можно прочитать здесь.

Источник: «Ведомости»