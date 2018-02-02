В России начал работать виртуальный сотовый оператор Virgin Connect Ричарда Брэнсона. Пока что провайдер, работающий на сетях Tele2, доступен только московским клиентам.

Компания предлагает шесть тарифных планов — пять пакетных и один с тарификацией по объему услуг. Самое выгодное предложение — за 350 рублей в месяц — включает 150 минут голосовых вызовов, 100 СМС и 5 гигабайт интернет-трафика.

Самый мощный и дорогой тариф линейки предлагает 4 тысячи минут голосовых вызовов, 300 СМС и 10 гигабайт трафика за 2 тысячи рублей ежемесячно.

Узнать о других тарифах, в том числе без абонентской платы, можно здесь.

Источник: СomNews