Китайская интернет-площадка AliExpress запускает новый проект «Лоукостер», ориентированный исключительно на Россию.

Новый раздел должен появиться в мобильном приложении ретейлера уже 5 февраля. Затем его могут добавить и на сайт. В ассортимент онлайн-магазина войдут товары стоимостью до 600 рублей. Сейчас на эти категории приходится примерно треть самых популярных запросов.

Предполагается, что «Лоукостер» сможет привлечь новых пользователей, особенно молодежь и тех, кто еще не набрался опыта в онлайн-шопинге. Также запуск нового проекта позволит скорректировать имидж самой AliExpress.

«Мы сможем четко разделить потоки покупателей: для молодой аудитории и начинающих — „Лоукостер“, для постоянных и уверенных клиентов — AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России, — Tmall», — пояснил директор по развитию компании в России и странах СНГ Марк Завадский.

Кроме того, эксперты отмечают, что работа с небольшим чеком — еще и важное решение перед возможным снижением порога беспошлинного ввоза, на котором настаивают отечественные ретейлеры.

Ранее The Village рассказывал, кто и зачем перепродает товары с AliExpress.

Источник: «РБК»