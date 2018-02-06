В России начали тестировать сервис, превращающий кассы ретейлеров в банкоматы.

Новую систему уже опробовал Сбербанк. С ее помощью клиенты банков могут снимать наличные с карты в кассах магазинов, которые обслуживает банк, даже не совершая в них покупок. Предполагается, что уже во втором квартале 2018 года эту услугу сделают общедоступной, но пока неизвестно, будет ли ограничена сумма наличных, которые можно получить в магазине.

Также сервис протестировала платежная система MasterCard — с ВТБ и «Русским стандартом». Однако в их случае снятие наличных возможно только при совершении покупки. Это связано с особенностями зарубежного законодательства.

Предполагается, что возможность выдавать деньги через кассы позволит банкам сэкономить на банкоматах и наличных, так как в итоге большая доступность снятия наличных способствует тому, что люди оставляют больше средств на картах.

Источник: «Ведомости»