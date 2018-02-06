В 2018 году авиабилеты для российских туристов могут подорожать на 10–15 %.

По словам гендиректора туроператора TUI Россия Тараса Демура, причина роста цен — подорожание топлива, а также соотношение доллара и евро и укрепление рубля.

При этом Демура считает, что в целом большого роста цен на авиаперевозки не будет. «А небольшой рост будет компенсироваться тем, что снижается стоимость проживания в отелях. Дешевых предложений становится все больше», — отметил Демура.

Ранее сообщалось, что у россиян резко вырос спрос на организованные туры на февральские (23–25 февраля) и мартовские (8–11 марта) праздники. Эксперты объясняют новый тренд оживлением экономики и длинными выходными.

The Village уже рассказывал, как растут цены на авиабилеты.

Источник: «Коммерсантъ»