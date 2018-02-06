Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении «звезд» гостиницам, пляжам, горнолыжным курортам России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Свидетельство о присвоении определенной категории будет действовать три года с даты принятия решения. Оказание услуг без свидетельства будет запрещено.

Также вводится административная ответственность за нарушение запрета — предупреждение или штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц будет от одной сороковой до одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки.

Новые правила для всех гостиниц начнут действовать с 1 января 2021 года. С июля 2019 года начнется обязательная классификация гостиниц с номерным фондом более 50 номеров, а с 1 января 2020 года — более 15 номеров.

Источник: «Коммерсантъ»