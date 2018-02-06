В «Лаборатории Касперского» раскрыли новую схему, с помощью которой злоумышленники заставляют пользователей добывать для них криптовалюту.

На этот раз жертвами хакеров стали пользователи YouTube. Эксперты обнаружили в рекламных роликах, сопровождающих видео на площадке, скрипты для майнинга криптовалюты Monero. Из-за этого замедляется работа компьютера и растет энергопотребление.

В компании подчеркивают, что YouTube хорошо подходит для скрытого майнинга, так как пользователи зачастую тратят достаточно много времени на просмотр роликов. «Чем дольше компьютер работает над задачкой по генерации криптовалюты, тем больше он ее создаст. Если видео начинает тормозить, это с большой вероятностью спишут на интернет-соединение или чрезмерные запросы других запущенных программ, а не на проблемы с безопасностью видеохостинга», — добавляют специалисты.

Чтобы не стать жертвами злоумышленников, пользователям советуют вовремя обновлять антивирусное ПО и браузеры. Кроме того, сейчас защиту от скрытого майнинга обеспечивают и некоторые браузеры, например Opera.

The Village уже рассказывал, как купить криптовалюту, что такое майнинг и можно ли использовать для него офисные компьютеры.

Источник: «Лаборатория Касперского»