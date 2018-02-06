Apple временно удаляла Telegram из магазина приложений App Store из-за обнаруженной в мессенджере детской порнографии.

«У нас нулевая толерантность к деятельности, которая ставит под угрозу детей. Детская порнография возглавляет список того, что недопустимо. Это незаконно и аморально», — ответил руководитель App Store Фил Шиллер одному из пользователей Telegram. Его письмо обнародовало издание 9to5mac.

1 февраля мессенджер Telegram и его альтернативный клиент Telegram X оказались удалены из магазина App Store. Основатель мессенджера Павел Дуров сперва назвал это «незначительной проблемой», а затем объяснил, что причиной временного исключения приложений из поиска стал неприемлемый контент. К вечеру мессенджер вернулся в App Store.

Источник: 9to5mac