За последние два года в России стало меньше нелегальных таксистов, а средняя цена за поездку снизилась на треть. Такие данные содержатся в исследовании рынка такси аналитического центра при правительстве России.

Российский рынок такси с 2015 года рос на 14,2 % в год и по итогам прошлого года достиг 575 миллиардов рублей, подсчитали эксперты. В 2015-м на нелегалов приходился 21 % рынка, или 116 миллиардов рублей. Но за два года теневой сектор заметно сократился: за 2017 год рынок нелегальных такси составил всего 75 миллиардов рублей, или 11,5 % рынка.

Падает и число таксистов-нелегалов — на 13 % в год. В 2017-м, по данным Аналитического центра, незаконно перевозили пассажиров около 82 тысяч водителей, или около 15 % от общего числа таксистов в стране. Однако число водителей, для которых работа в такси является неосновным видом деятельности, по-прежнему составляет 40 %

Причина обеления рынка, как считают авторы исследования, — изменение привычек потребителей: они чаще предпочитают заказать такси, а не ловить машину на улице. Также сказались специальные тарифы служб — агрегаторов такси на поездки в аэропорты и вокзалы и обратно. «Это вкупе с усилением контроля деятельности нелегальных такси в этих точках способствует снижению их доходности и переходу водителей в легальный сегмент. В том числе легализации содействует наращивание общей доли рынка агрегаторов», — говорится в материалах экспертов.

Так, группа Fasten, «Яндекс.Такси» и Uber, Maxim и Gett заняли по итогам 2017-го 32,8 % рынка такси-перевозок. Лидирует в списке Fasten («Везет», «Лидер», «Cатурн», Rutaxi) — она занимает долю в 12,3 % среди такси-стейкхолдеров. На втором месте «Яндекс.Такси» с 10,4 %.

Источник: «Ведомости»