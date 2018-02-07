По итогам января 2018 года Lada Vesta возглавила топ самых продаваемых новых легковых автомобилей в России.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за месяц россияне купили 6 696 автомобилей этой модели. По сравнению с январем 2017 года продажи выросли более чем в полтора раза. Цены на новый седан Vesta начинаются от 569 тысяч рублей, на универсал — от 654 тысяч, а на cross-версию — от 770 тысяч рублей.

На втором месте по популярности с показателем продаж в 6 582 машины оказалась KIA Rio. Замыкает же тройку лидеров Lada Granta. За январь в России купили 5 315 автомобилей этой модели.

В целом продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 31,3 % — до 102,4 тысячи. Эксперты подчеркнули, что такой рост рынка стал наибольшим месячным увеличением год к году за последние семь лет.

Источник: Ассоциация европейского бизнеса