Бизнес-омбудсмен Борис Титов, претендующий на пост президента страны, назвал имена предпринимателей, желающих вернуться в Россию.

Сейчас в публичной версии документа значатся 16 имен: Алексей Бажанов, Сергей Капчук, Алексей Шматко, Леонид Кураев, Георгий Трефилов, Евгений Рыжов, Евгений Петров, Азамат Кильдигушев, Александр Делис, Павел Власюк, Александр Байгушев, Виктор Ламаш, Андрей Каковкин, Константин Дюльгеров, Владимир Зюзин и Василий Дякун. В отношении некоторых из них ведутся судебные разбирательства. Еще один предприниматель попросил не раскрывать его личность. В дальнейшем перечень может быть расширен.

Для желающих попасть в список работали пункты приема обращений в шести странах мира, в том числе в Великобритании, куда Титов приезжал с визитом в феврале. По словам бизнес-омбудсмена, он уже передал список президенту России Владимиру Путину. В Кремле заявляли, что узнали о его существовании из СМИ.

Источник: The Bell