Центробанк заявил о рекордном росте ипотечного кредитования по итогам 2017 года.

За 12 месяцев россияне оформили почти 1,1 миллиона ипотечных займов на сумму в 2,02 триллиона рублей. Это на 37,2 % больше, чем в 2016 году. Пик пришелся на декабрь. В последний месяц 2017 года банки одобрили 151 тысячу кредитов на покупку жилья на сумму свыше 290 миллиардов рублей. На ипотечные займы пришлись 27,3 % всех выданных гражданам денег.

В 2017 году банки выдали всего 11 новых ипотечных кредитов в валюте. Их объем составил 544 миллиона рублей.

Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке снижалась в течение всего года и в декабре достигла рекордно низкого значения в 9,79 %. В конце 2016 года ипотечные займы выдавали под 11,54 %.

Совокупная задолженность по ипотеке за 2017 год выросла на 15,5 % — до 5,2 триллиона рублей. При этом продолжилось существенное сокращение задолженности по валютной ипотеке — на 40,3 % за год. Кроме того, улучшилось качество обслуживания займов. К 1 января 2018 года доля просрочка по ипотеке снизилась до 1,3 % против 1,6 % годом ранее.

Ранее The Village рассказывал, действительно ли на российском рынке образуется ипотечный пузырь и может ли в стране повториться кризис 2008–2009 годов.

Источник: Центробанк