«Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению бизнеса компаний в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

Uber инвестировал в новую компанию 225 миллионов долларов, «Яндекс» — 100 миллионов долларов. Ее генеральным директором стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший «Яндекс.Такси».

После сделки оба их приложения продолжат существовать. Для таксопарков и водителей разработают единую технологическую платформу. Ожидается, что объединение повысит качество услуг обеих компаний.

Объединенная компания «Яндекс.Такси» и Uber займется не только перевозкой пассажиров, но и доставкой еды из ресторанов. В сделку вошел сервис UberEATS.

The Village уже рассказывал, к чему приведет объединение Uber и «Яндекс.Такси».

Источник: РБК