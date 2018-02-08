Сервис по продаже билетов «Рамблер/Касса» на время отменил 10%-ную наценку на онлайн-билеты в кинотеатры объединенной киносети Александра Мамута.

Такое решение связано с интеграцией системы «Рамблер/Кассы» в государственную систему учета билетов ЕАИС.

Сроки возвращения комиссии в компании не раскрыли.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября подорожали онлайн-билеты в «Синема парке» и «Формуле кино». Цены выросли из-за сервисного сбора, который ввела «Рамблер/Касса». В результате сеть «Каро» начала давать скидку 10 % на билеты, купленные без посредников.

Источник: «Ведомости»