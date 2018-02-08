Глава Сбербанка Герман Греф предложил создать в России министерство искусственного интеллекта.

По его мнению, необходимость в новом ведомстве продиктована тем, что сейчас многие российские компании и само государство начали использовать технологии искусственного интеллекта в своей деятельности. Ранее он уже предсказывал исчезновение предприятиям, которые так и не научатся получать пользу от ИИ.

Греф предложил обратить внимание на Объединенные Арабские Эмираты, где осенью 2017 года уже появился министр по искусственному интеллекту. «Я не думаю, что это только пиар», — добавил он и заявил о планах лично встретиться с Омаром бен Султаном.

The Village уже рассказывал, чему в России обучают нейронные сети и как удается использовать искусственный интеллект в музыке, транспорте и политике.

Источник: РИА «Новости»