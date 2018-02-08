Станислава Семионова, владельца нескольких ресторанов «Додо пицца» в Москве по франшизе, вызвали на допрос в пятницу, 9 февраля, по делу об организации сбыта наркотиков.

«Совершенно дикая история про якобы распространение наркотиков, где мне приписали одну из ключевых ролей. Вот так четыре года рассказываешь всем, что, открывая пиццерии по всей Москве, в целом не сталкиваешься с произволом представителей власти, и тут такое. В пятницу у меня допрос по всей этой истории», — сообщил предприниматель на своей странице в Facebook.

Семионов значится совладельцем нескольких компаний, связанных с ресторанами «Додо» в Москве и Долгопрудном. По данным The Village, пиццерия в Медведкове, где в ноябре нашли закладку с наркотиками, также зарегистрирована на компанию Семионова ООО «ДП Москва». Сама пиццерия сейчас работает в штатном режиме.

О сути дела про распространение наркотиков через пиццерии и своем допросе ранее также рассказал основатель сети «Додо пицца» Федор Овчинников. По его словам, следователь заявила, что сразу в нескольких пиццериях «Додо» в Москве нашли закладки наркотических веществ. Следствие подозревает Овчинникова и его партнера-франчайзи в «поставке наркотических средств из Латинской Америки». Имя партнера сам Овчинников называть отказался. Также, со слов бизнесмена, из анонимного заявления некой Прониной Е. В. следует, что именно для распространения наркотиков Овчинников постоянно ездит за границу.

Издание The Bell предположило, что заявление на Овчинникова могла написать его же франчайзи, поскольку совладелицей «Додо пиццы» в Люберцах значится Екатерина Викторовна Пронина. Второй владелец люберецкой «Додо» Вячеслав Прокудин состоит с Федором Овчинниковым в друзьях во «ВКонтакте». При этом сам Овчинников говорит, что не знает, кто написал заявление.

Ни основатель сети, ни владелец франшизы в Москве Семионов еще не публиковали документов, подтверждающих существование дела вообще. Овчинников и Семионов до сих пор недоступны для комментариев.