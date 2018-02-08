Государственная компания «ВЭБ-лизинг» подала иск в Арбитражный суд Москвы о банкротстве крупнейшего владельца такси в столице — «Асап». Причиной заявления стала задолженность компании за автомобили, которые теперь изъяты и находятся на стоянке.

Ранее с исками на общую сумму около 247 миллионов рублей к оператору обращались Gett и «Яндекс.Такси». По словам собеседника «Медузы», близкого к московской мэрии, крупные суммы исков связаны с кредитами от ряда агрегаторов, которые «Асап» использовала для приобретения новых машин.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» изданию заявили, что агрегатор не предоставлял кредиты на покупку автомобилей и речь идет только об авансе за рекламные услуги.

Машины компании «Асап» на стоянке в районе Третьего транспортного кольца

Собеседник «Медузы» в одной из таксомоторных компаний рассказал, что из-за долгов «Асап» пострадали в том числе водители, которым не выплатили зарплату за несколько недель.

Источник: «Медуза»