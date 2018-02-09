Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал расследование оппозиционера Алексея Навального, в котором рассказывается о переговорах предпринимателя с вице-премьером Сергеем Приходько в присутствии сотрудницы эскорт-агентства Насти Рыбки.

Публикация от Олег Дерипаска (@oleg.deripaska) Фев 9, 2018 в 12:36 PST

В Фонде борьбы с коррупцией посчитали совместные прогулки олигарха и чиновника в компании девушек из эскорт-агентства своеобразной формой взятки. Сам Дерипаска считает, что это заказная кампания, направленная на дискредитацию его репутации. Он угрожает СМИ исками за распространение сведений из расследования Навального.

Ранее Алексей Навальный заподозрил вице-премьера Сергея Приходько в получении взяток, изучив соцсети и книгу сотрудницы эскорт-агентства Насти Рыбки «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха». В инстаграме девушки оппозиционер обнаружил видео отдыха чиновника на яхте олигарха Олега Дерипаски. По мнению Навального, подобные тайные встречи позволили вице-премьеру приобрести элитную недвижимость в столице.

Источник: Олег Дерипаска