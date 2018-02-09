Агентство «Пленум» представило новый логотип и концепцию сети кофеен «Кофе хауз».

В новых заведениях откажутся от официантов и большого меню. Кофейни будут разделены на зоны для быстрого и долгого перекуса, а также отдыха. Согласно новой концепции, «Кофе хауз» станет «кофейней быстрого обслуживания».

Слоганом станет фраза «Пора перекусить!», а в образе будет использоваться графика, напоминающая мессенджеры и эмодзи. На входе установят терминалы, где посетитель сможет сам оформить заказ.

Новый формат тестируют в двух кофейнях. В ближайшее время компания хочет обновить еще около 50 точек. Всего в объединенную группу «Шоколадницы» и «Кофе хауза» входит более 600 заведений.

«Кофе хауз» с 2014 года принадлежит сети «Шоколадница».

The Village уже рассказывал, как «Шоколадница» пытается стать модной и сколько это стоит.

Источник: vc.ru