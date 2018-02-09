Компания «Яндекс» открыла продюсерский центр. Он входит в подразделение медиасервисов компании.

Центр будет финансово и экспертно участвовать в кинопроизводстве, а также помогать в продвижении фильмов разных жанров. Первой картиной, которую спродюсировал «Яндекс», стал фильм «Черновик» по роману Сергея Лукьяненко.

«Черновик» рассказывает о молодом человеке — дизайнере компьютерных игр, которому предназначено стать таможенником на границе параллельных миров. Постановщиком картины стал режиссер «Битвы за Севастополь» Сергей Мокрицкий.

Медиасервисы «Яндекса» — КиноПоиск, «Яндекс.Телепрограмма», «Яндекс.Афиша» и «Яндекс.Музыка».

Источник: КиноПоиск