Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов расследование Алексея Навального про Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько: как на его личном сайте, так и на YouTube.

Доступ к страницам на момент публикации новости не ограничивался. Согласно закону «Об информации», ресурсы заблокируют, если в течение суток после получения уведомления о внесении в черный список запрещенную информацию не удалят с сайтов. Сам Навальный утверждает, что его команда не получала никаких уведомлений от Роскомнадзора.

Помимо ресурсов оппозиционера, Роскомнадзор также заинтересовали материалы некоторых СМИ. От «Медиазоны» и «Радио Свобода» уже потребовали удалить фотографии из расследования.

Во всех случаях основанием для ограничения доступа к информации значится решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Как отметил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, на сайте суда это решение не опубликовано, однако есть несколько других дел с Олегом Дерипаской в качестве ответчика и истца.

Ранее Алексей Навальный заподозрил вице-премьера Сергея Приходько в получении взяток от бизнесмена Олега Дерипаски. Оппозиционер обнаружил в инстаграме сотрудницы эскорт-агентства Насти Рыбки видео с совместной прогулки чиновника и олигарха на яхте последнего. В ФБК подобные деловые встречи посчитали своеобразной формой взятки. Сам Дерипаска заявил, что все обвинения — лишь «плоды воображения» команды Навального.

Источник: Роскомнадзор