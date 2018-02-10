Представители холдинга «Эксмо-АСТ» заявили об отсутствии связи между уходом Олега Новикова с поста гендиректора издательства «Эксмо» и скандалом вокруг выпущенной компанией книги Насти Рыбки «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха».

«Олег Новиков не ушел, а перестал совмещать две должности. Книга здесь не причем и не имеет никакого отношения», — рассказала The Village представительница департамента по стратегическим коммуникациям «Эксмо-АСТ» Ирина Невейко.

О том, что Олег Новиков, руководивший «Эксмо» с 1991 года, покидает свой пост, стало известно на фоне скандала из-за расследования Алексея Навального про бизнесмена Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько. Одним из источников информации для него послужила книга «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха» сотрудницы эскорт-агентства Насти Рыбки. В ФБК совместные прогулки олигарха и чиновника на яхте посчитали своеобразной формой взятки.

Сам Олег Дерипаска заявляет, что все обвинения в его адрес — лишь «плоды воображения» команды Навального. Роскомнадзор уже внес материалы расследования в реестр запрещенной информации.