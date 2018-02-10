Роскомнадзор потребовал от The Village удалить опубликованную 8 февраля новость о расследовании Алексея Навального про совместный отдых бизнесмена Олега Дерипаски, вице-премьера Сергея Приходько и сотруницы эскорт-агентства Насти Рыбки.

Публикацию уже внесли в реестр запрещенной информации. Основанием для включения в черный список значится решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, вынесенное 9 февраля.

Со ссылкой на это же решение Роскомнадзор потребовал удалить материалы расследования с сайта самого Навального, с его YouTube-канала и из других онлайн-изданий — например, «Медиазоны», «Сноба» и «Радио Свободы».

Представители Олега Дерипаски пояснили «РБК», что требования о блокировке ресурсов с материалами расследования — это обеспечительные меры по иску предпринимателя к Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, и Александру Кириллову, известному как Алекс Лесли. Разбирательства связаны с тем, что Рыбка разместила в своих аккаунтах в социальных сетях информацию, которая касается частной жизни Дерипаски. Аудиозаписи его разговоров и фотографии делались тайно, а сам предприниматель не давал на это согласия.

«Ответчиком по иску Алексей Навальный не является, несмотря на то, что он незаконно использовал информацию о частной жизни Олега Дерипаски, смакуя в своем ролике подробности частной жизни и предъявляя голословные обвинения», — подчеркнул представитель бизнесмена.

Во избежание блокировки сайта The Village удалил из вызвавшей претензии Роскомнадзора публикации фото- и видеоматериалы из расследования Навального.

По мнению главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, в сложившейся ситуации Роскомнадзор злоупотребляет своими должностными полномочиями. Он напомнил, что решения по гражданским делам вступают в силу в течение месяца после вынесения, а, значит, решение, принятое 9 февраля, еще не могло вступить в силу.

Сам Роскомнадзор пока не прокомментировал происходящее.