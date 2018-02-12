Уличный художник Hioshi выставил в петербургском офисе «ВКонтакте» свою новую работу — кинетическую скульптуру робота, который листает новостную ленту в смартфоне. Скульптуру установили в зале для переговоров.

«Арт-объект иллюстрирует развитие технологий: от простых маятниковых и шестерёночных механизмов до микропроцессоров, расположенных в миниатюрных сотовых телефонах, а также символизирует время, проведенное нами в социальных сетях», — объяснил художник.

Указательный палец робота приводит в движение маятник, подключенный к скульптуре.

Ранее Hioshi создал фигуры отдыхающих самолетов на Пулковском шоссе, стальных мух на Большой Конюшенной улице, инсталляцию с чиновниками и мясорубкой на Университетской набережной, набитый деньгами скелет птицы, панно о симбиозе науки и религии, инсталляцию о спасателях, картину о баттле Оксимирона и Гнойного и работу, посвященную биткоину.

The Village рассказывал о самых заметных работах петербургских уличных художников в 2017 году. Одним из героев статьи стал Hioshi с инсталляцией «Черные пешки».

Источник: Hioshi