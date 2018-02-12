С 22 по 24 февраля в Москве пройдет хакатон «Декларабум», организованный правозащитной организацией «Трансперенси Интернешнл – Россия» и «Высшей школой экономики».

Участникам мероприятия предоставят доступ к самой большой базе деклараций о доходах и имуществе публичных должностных лиц в России. Организаторы предложат несколько уже сформулированных задач по работе с этими данными: например, выявление возможных конфликтов интересов, поиск чиновников-бомжей и составление их карьерных лестниц. Также у участников будет возможность воплотить в жизнь собственные задумки. Заявки принимаются на сайте.

В первый день хакатона, 22 февраля, на сайте разместят полный набор данных в формате json и дампа MongoDB и ознакомят с ним участников. Работа над конкретными проектами в сопровождении менторов начнется 23 февраля.

Мероприятие пройдет в мультивозрастном центре развития Rebus по адресу: Трехпрудный переулок, 11/13, строение 2.

Источник: организаторы хакатона