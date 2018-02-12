«Диалоги» от Сбербанка
У приложения «Сбербанк Онлайн» появились функции мессенджера с денежными переводами.
Новый раздел приложения — «Диалоги» — позиционируется как «безопасное место для общения». Пользователь может выбрать собеседника из книги контактов в телефоне. Также через мессенджер можно переводить деньги. Ограничена ли сумма перевода, в компании не уточнили.
Функция постепенно станет доступна всем пользователям на iOS и Android. «Диалоги» работают, только если оба собеседника обновили приложение.
Источник: Сбербанк
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