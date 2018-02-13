Министерство финансов решило протестировать более жесткие правила международной интернет-торговли, ограничив круг компаний, которые могут доставлять покупателям товары.

Из подготовленного ведомством документа следует, что в законодательстве появится понятие уполномоченного оператора, который сможет совершать таможенные операции с товарами для личного пользования, приобретенными россиянами на международных торговых площадках вроде AliExpress, Amazon, eBay и Joom.

Получить такой статус смогут далеко не все компании. Для этого им понадобится находиться в реестре таможенных представителей не менее двух лет, иметь опыт декларирования товаров для личного пользования и также предоставить обеспечение в 1,5 миллиона евро. Также компаниям потребуется информационная система, с помощью которой они смогут обмениваться данными с таможенниками.

Если таможенная служба узнает о передаче неверной информации, компания лишится статуса уполномоченного оператора и не сможет работать с посылками из заграничных интернет-магазинов. Участники рынка считают, что это слишком жесткие требования, так как подобные случаи могут возникнуть у любого брокера.

Эксперимент стартует 15 мая только в отношении заказов, стоимость которых превышает лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа, который сейчас составляет 1 000 евро. Для курьерских компаний более жесткие правила будут действовать по всей России, а для «Почты России» — в пункте международного почтового обмена в районе аэропорта Внуково. Итоги подведут после 31 декабря.

Источник: «Коммерсантъ»