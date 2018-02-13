YouTube-блогеров начнут исключать из раздела «В тренде» за нарушения правил хостинга
Видеохостинг YouTube ужесточил наказания для блогеров, нарушающих условия партнерской программы.
Теперь за причинение вреда репутации сервиса авторов могут лишить попадания в рекомендации и раздел «В тренде». Кроме того, им могут отключить монетизацию на канале. Последствия ожидают пользователей, неоднократно нарушавших правила хостинга и пытавшихся заработать на рекламе в роликах, стимулирующих насилие или ненависть к какой-либо социальной группе.
Ранее блогеров могли лишить монетизации лишь на отдельных роликах, а также временно отключить от партнерской программы.
В декабре YouTube сообщил о планах изменить правила модерации контента после жалоб пользователей на экстремистские, спамерские и другие недопустимые материалы. Впоследствии хостинг объявил об ужесточении правил монетизации роликов для начинающих блогеров.
На что живут видеоблогеры, читайте в материале The Village.
Источник: Google
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