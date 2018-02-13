Видеохостинг YouTube ужесточил наказания для блогеров, нарушающих условия партнерской программы.

Теперь за причинение вреда репутации сервиса авторов могут лишить попадания в рекомендации и раздел «В тренде». Кроме того, им могут отключить монетизацию на канале. Последствия ожидают пользователей, неоднократно нарушавших правила хостинга и пытавшихся заработать на рекламе в роликах, стимулирующих насилие или ненависть к какой-либо социальной группе.

Ранее блогеров могли лишить монетизации лишь на отдельных роликах, а также временно отключить от партнерской программы.

В декабре YouTube сообщил о планах изменить правила модерации контента после жалоб пользователей на экстремистские, спамерские и другие недопустимые материалы. Впоследствии хостинг объявил об ужесточении правил монетизации роликов для начинающих блогеров.

На что живут видеоблогеры, читайте в материале The Village.

Источник: Google