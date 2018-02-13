Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новые функции Google Maps, суды из-за электросамокатов, доход от подписки в Facebook и другие новости.

Пинбол от Supreme

Марка Supreme анонсировала дроп весенней коллекции, в которую вошла пинбол-машина, созданная в сотрудничестве с компанией Stern Pinball. Стоимость новинки составит более 10 тысяч долларов. Помимо пинбола, в коллекцию вошли надувной каяк, спасательный жилет, ланч-боксы, теннисные мячи и миниатюрный топор.

Дефицит электричества из-за майнинга

Из-за роста потребления электричества в центрах для майнинга биткоинов в Исландии может возникнуть нехватка электроэнергии для жилых домов. Планируется, что в 2018 году майнинг потребует около 840 гигаватт-часов электроэнергии.

Stories в Google

Google тестирует формат Stories на платформе для быстрого чтения статей в поиске с мобильных в рамках проекта AMP (Accelerated Mobile Pages). Решение позволит создавать публикации с фото или видео, которые будут состоять из нескольких экранов. Google пока не разрешила монетизировать истории.

Новые функции Google Maps

В новой версии Google Maps появится функция «поделиться местоположением» также сообщить информацию об уровне заряда аккумулятора. Кроме того, в приложении можно будет сообщить о времени прибытия на определенную станцию, а также добавить название дороги. Бета-версия Google Maps v9.71 вышла 8 февраля. Сейчас ее тестируют разработчики.

Суды из-за электросамокатов

Власти Калифорнии судятся со стартапом по аренде электросамокатов Bird. С начала года из-за оставленных на дорогах самокатов в Санта-Монике образовалась 281 пробка, а полицейские выдали 97 предписаний с упоминанием транспорта Bird. В Bird утверждают, что получили необходимую лицензию, а судебная жалоба — результат недоразумения.

Доход от подписки в Facebook

С 1 марта интернет-издания смогут зарабатывать на подписке внутри приложения Facebook для iOS. Facebook и Apple договорились об условиях работы такого инструмента. Речь идет о публикациях в Facebook в формате встроенных статей Instant Articles. Партнеры смогут просить пользователей оформить подписку после прочтения пяти бесплатных статей. Оплата будет проводиться не внутри Instant Articles, а на сайте изданий. Издатели получат 100 % дохода.