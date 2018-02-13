Три отечественных фильма вошли топ-5 лидеров российского проката в январе.

Первое место заняла картина «Движение вверх». Фильм собрал 2,6 миллиарда рублей. Второе — «Джуманджи. Зов джунглей». Картина собрала 899 миллионов рублей.

Третье и четвертое места достались новым частям российских франшиз: мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта» собрал 674 миллиона рублей, а «Елки новые» — 512 миллионов рублей. Пятую строчку занял мюзикл «Величайший шоумен» с Хью Джекманом, собравший 459 миллионов рублей.

Российские фильмы в январе 2018 года собрали более 55 % общих сборов кинопроката. Причиной успеха мог стать перенос премьер нескольких зарубежных фильмов.

Ранее Минкультуры пригрозило кинотеатрам ответственностью за показ фильма «Смерть Сталина», которого временно лишил прокатного удостоверения. При подтверждении факта демонстрации картины в отношении нарушителей заведут административные дела. За повторное нарушение им грозит наказание вплоть до приостановки деятельности сроком на 90 дней.

Владимир Мединский объяснил отзыв прокатного удостоверения комедии «Смерть Сталина» наличием в фильме «оскорбительных насмешек» над прошлым и жертвами сталинизма. При этом в ноябре глава Минкультуры заявлял, что ведомство не планирует запрещать показ картины.

«Смерть Сталина» в России показывает компания «Вольга». Она же является прокатчиком фильма «Приключения Паддингтона 2», премьеру которого Минкультуры решило перенести за день до показа. Впоследствии ведомство отказалось от этих планов.

Источник: Коммерсантъ