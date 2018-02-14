С 12 по 25 февраля «Уральские авиалинии» проводят распродажу «Билеты в лето». Акция распространяется на полеты с 14 мая по 28 октября. Скидки достигнут 30 %.

В распродаже участвуют популярные летние направления: юг России и европейские курорты, Франция, Чехия, Польша, Германия, Испания, Италия, Израиль, ОАЭ, Китай, Таиланд, Грузия и Армения. Подробнее о направлениях и условиях акции можно узнать на сайте авиакомпании.

Купить билеты можно в фирменных авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, а также позвонив в call-центр по телефону: 8–800–7700–262.

Источник: «Уральские авиалинии»