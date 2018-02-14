Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: самый большой оптический телескоп, лучшие финтех-компании, запуск акселератора PhilTech и другие новости.

Разблокировка «ВКонтакте» в Китае

На территории Китая разблокировали «ВКонтакте». Пользователям вновь стали доступны как сайт, так и мобильные приложения соцсети. В компании пообещали, что будут соблюдать законы страны и блокировать для местных жителей незаконные материалы.

Самое дорогое Android-приложение

В магазине приложений Google Play началась распродажа, в которой участвует более 40 платных приложений. У большинства из них стоимость снизилась примерно вдвое. Самый заметный лот — Expensive App. Это приложение без каких-либо функций с изначальным ценником в 24 390 рублей. Теперь его можно купить всего за 249 рублей.

ИИ-чипы от Amazon

Корпорация Amazon начнет производить ИИ-чипы для своих смарт-устройств. Например, на них будет работать Echo — умная колонка под управлением голосового помощника Alexa. Технология позволит увеличить скорость обработки информации. Большая часть данных теперь будет обрабатываться на устройстве, а не в «облаке».

Самый большой оптический телескоп

Благодаря приемнику Espresso ученым удалось объединить световые потоки от четырех отдельных 8,2-метровых телескопов VLT (Very Large Telescope). В результате появился телескоп-рекордсмен — самый большой на сегодня по светособирающей площади.

Запуск акселератора PhilTech

Акселератор PhilTech анонсировал прием заявок до 25 февраля. Принять участие в программе, которая продлится с 2 марта по 7 июня, смогут проекты из любой точки России. Участие в акселераторе после первого этапа платное. Стоимость всей программы — 30 тысяч рублей (для тех, кто прошел во второй этап).

Лучшие финтех-компании

Журнал Forbes составил рейтинг лучших финтех-компаний мира. 22 из 50 участников списка — новые. А 11 самых перспективных финтех-проектов — компании, связанные с криптовалютами и технологией блокчейн. Например, Bitfury Group, Coinbase и Ripple.