Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: победа Amazon над Microsoft, инвестиции в сервис по заказу маникюра, автономный квадрокоптер и другие новости.

Победа Amazon над Microsoft

Американский онлайн-ретейлер Amazon впервые обошел Microsoft по рыночной стоимости и вошел в тройку крупнейших публичных компаний США и мира. Капитализация компании достигла 702,5 миллиарда долларов против 699,2 у детища Билла Гейтса. Теперь Amazon уступает только Alphabet и Apple.

Всемирная сеть Wi-Fi

Сервиса Radius Wi-Fi для идентификации пользователей беспроводной сети по номеру телефона и B2B-агрегатор публичных точек Wi-Fi Adrenta разрабатывают децентрализованную сеть World Wi-Fi. Она объединит домашние роутеры и публичные сети в одну бесплатную сеть. Разработчики рассчитывают, что проект покроет бесплатным Wi-Fi жилую застройку и даст стимул общественным местам с высоким трафиком раздавать бесплатный Wi-Fi.

Автомат по продаже снежков

Рекламное агентство Space150 установило в городе Миннеаполис штата Миннесота автомат со снежками. Каждый снежок стоит доллар и упакован в прозрачную банку. Компания предлагает забрать снежок с собой и «кинуть в друга».

Публикация от Real Minnesota Snowballs (@realmnsnowballs) Фев 2, 2018 в 12:48 PST

Ажиотаж вокруг блокчейн-специалистов

За 2017 год спрос на разработчиков, разбирающихся в блокчейне, вырос на 700 %. За последний месяц в 40 % вакансий в проектах по разработке программного обеспечения требовались навыки, связанные с этой технологией. Кроме разработчиков, бизнесу также требуются консультанты для подготовки ICO.

Автономный квадрокоптер

Компания Skydio представила автономный квадрокоптер Skydio R1. Он оборудован 12 камерами для ориентации в пространстве и 4K-камерой для аэросъемки. Предполагается, что пользователю нужно отдать команду на взлет через смартфон, после чего дрон поднимется в воздух и будет следовать за ним, самостоятельно огибая препятствия. Компания планирует начать первые поставки по цене 2 500 долларов в течение двух-трех недель.

Инвестиции в сервис по заказу маникюра

Сервис по заказу маникюра и педикюра на дом Shelly привлек 2,4 миллиона долларов инвестиций от Kismet Capital Group, владельца «СТС Медиа» Ивана Таврина и других инвесторов. Полученные деньги Shelly планирует потратить на развитие продукта, сохранение темпов роста в 2018–2019 годах и запуск новых услуг.