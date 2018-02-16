Фильм «Лед» поставил рекорд по сборам в первый день проката
Фильм «Лед» побил рекорд в первый день проката, собрав в России и странах СНГ 92 миллиона рублей.
Картина превзошла рекорд фильма «Вий», продержавшийся более четырех лет: в день премьеры фильм собрал 89,2 миллиона рублей.
Фильм вышел в прокат 14 февраля. Картина рассказывает о девочке Наде из Иркутска, мечтающей стать знаменитой фигуристкой. В результате травмы она лишается возможности ходить. Однако тренер придумал, как поставить Надю на ноги и на коньки.
В январе самым кассовым российским фильмом стала картина «Движение вверх».
Источник: «Коммерсантъ»
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