Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: требовательная Apple, китайский искусственный интеллект, сервис для расчета стоимости похорон и другие новости.

Инвестиции Qiwi в Telegram

Сооснователь и глава Qiwi Сергей Солонин инвестировал в блокчейн-проект мессенджера Telegram. По данным СМИ, Солонин вложил около 17 миллионов долларов. Представитель предпринимателя подтвердила эту информацию.

Истории сообществ «ВКонтакте»

«ВКонтакте» запустила сервис для публикации историй от имени сообществ. Администраторы и редакторы могут загружать фотографии и видео с помощью мобильного приложения или через веб-интерфейс. Для администраторов сообществ есть инструкция с рекомендациями по оформлению историй.

Требовательная Apple

С апреля 2018 года все новые приложения, которые загружаются в App Store, должны быть адаптированы для экрана с «челкой» в iPhone X. Когда такая же поддержка станет обязательной для всех обновлений уже существующих приложений, неизвестно.

Деревянный электровелосипед

Словенские дизайнеры создали деревянный электровелосипед Big Buddy Bike. Новинку можно использовать как обычный балансировочный велосипед или электрический скутер. Сейчас ее продвигают на краудфандинговой платформе Kickstarter. Получить его можно за взнос в размере от 3 467 долларов.

Сервис для расчета стоимости похорон

Ритуальный IT-стартап «Честный агент» запустил сервис для расчета стоимости похорон. Он направлен на привлечение общественного внимания к якорным проблемам ритуальной сферы. Чтобы узнать стоимость, необходимо выбрать предполагаемый год смерти и уровень похорон от шикарного до бюджетного.

Китайский искусственный интеллект

В 2017 году объем инвестиций в стартапы, которые занимаются искусственным интеллектом, составил 15,2 миллиарда долларов, 7,3 миллиарда из них пришлись на Китай. Американские стартапы привлекли 5,78 миллиарда долларов. КНР впервые обогнала США по объемам финансирования.