Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий попрощался с сотрудниками компании у входа в штаб-квартиру в Краснодаре.

Предприниматель напомнил, что его уход не означает, что кто-то умер, и призвал сотрудников и дальше работать с «агрессией, которая у нас всегда была».

Послушать напутственную речь Галицкого вышел весь офис. Сотрудники скандировали ему «Спасибо!» и аплодировали.

Ранее стало известно, что основатель и совладелец торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий продал банку ВТБ 29,1 % компании и покидает свой пост. Его место займет финансовый директор ретейлера Хачатур Помбухчан.

Источник: «РБК»