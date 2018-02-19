Американский инженер Бен Пирсон создал сайт, на котором можно в реальном времени следить за расположением Tesla Roadster в космосе.

Ресурс показывает расстояние машины до других небесных тел. Сразу после запуска Falcon Heavy расчеты Пирсона не сходились с орбитой, которую указывал основатель SpaceX Илон Маск. Позже выяснилось, что ошибка возникла по вине самой компании: двигатели отключили слишком поздно, поэтому Tesla пролетит мимо Марса.

6 февраля Илон Маск протестировал новую ракету своей компании SpaceX — Falcon Heavy. Внутри нее разместили личный спорткар бизнесмена Tesla Roadster. Машину отправили в открытый космос по направлению к Марсу. За рулем автомобиля сидел манекен в скафандре, на приборной панели машины было написано «Don't Panic», а из динамиков играла песня Дэвида Боуи «Space Oddity».

Источник: The Verge