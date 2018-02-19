Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: носимый на теле дисплей, 3D-печать имплантата грудной клетки, женский бизнес в Саудовской Аравии, налоги Билла Гейтса и другие новости.

Польша против криптовалют

Национальный банк Польши и Комиссия по финансовому надзору инвестировали 91,2 тысячи злотых — около 27 тысяч долларов — в кампанию против криптовалют. Власти проводили ее вместе с Google и Facebook, а также польским партнером YouTube — сетью Gamellon.

Виртуальный дом для роботов

Американские разработчики представили AI2-THOR — виртуальную систему для обучения роботов-помощников. Она состоит из трехмерных помещений, похожих на комнаты в настоящих домах. Об эффективности нового подхода пока что не сообщается. Желающие могут проверить разработку самостоятельно.

Игровой движок в Excel

Пользователь сайта Gamasutra написал программное обеспечение для трехмерной игры по мотивам популярного шутера DOOM. Особенность его игрового движка в том, что он создан исключительно с помощью формул MS Excel. Разработка ПО подробно описана в блоге на сайте Gamasutra.

Носимый на теле дисплей

Исследователи из Токийского университета разработали тонкий эластичный дисплей, который можно закрепить на коже человека. Экран может передавать текстовые сообщения и анимированные изображения. По словам разработчиков, устройство не вызывает дискомфорта у пользователя, даже если экран устанавливают на тыльную сторону ладони.

3D-печать имплантата грудной клетки

Врачи госпиталя Моррисон в британском городе Суонси напечатали на 3D-принтере имплант грудной клетки для пациента, который из-за злокачественной опухоли потерял часть грудной кости и три ребра. Это один из первых случаев использования 3D-печати в хирургии в Великобритании.

Женский бизнес в Саудовской Аравии

Женщины Саудовской Аравии получили право открывать собственный бизнес без разрешения их опекунов-мужчин. «Мы на пороге новой эры в деле расширения прав и возможностей женщин Саудовской Аравии, в частности в коммерческой сфере», — сказала юрист-консультант Дима Аль-Шариф.

Налоги Билла Гейтса

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что самые богатые люди должны платить намного больше налогов. Такое заявление Гейтс сделал в связи с налоговой реформой, одобренной администрацией президента Дональда Трампа. Основатель Microsoft подчеркнул, что в результате реформы богатые получат значительно больше преимуществ, чем бедные или средний класс.