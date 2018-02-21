В Госдуме предложили обязать банки отправлять заемщикам сообщения о задолженности и оставшемся лимите после каждой операции с картой. Соответствующие поправки появились во втором чтении закона о потребительских кредитах.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что клиенты часто воспринимают остаток на кредитке как собственные, а не заемные средства. Регулярные сообщения о наличии задолженности должны улучшить информирование клиентов, а конкретизация данных — уменьшить путаницу.

Предполагается, что это предложение позволит избежать роста просрочки по кредитам и снизит закредитованность населения в целом, так как сейчас россияне все чаще берут новые займы, чтобы погасить уже имеющиеся. Самим же банкам придется понести дополнительные издержки на информирование клиентов о состоянии счета.

Источник: «РБК»