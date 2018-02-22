Кто больше всего зарабатывает на госзаказах
Журнал Forbes опубликовал седьмой ежегодный рейтинг «короли госзаказа». Составители рейтинга отметили, что, после того как правительство разрешило госкомпаниям не раскрывать подрядчиков, рейтинг стало составлять все сложнее, и новый список — «возможно, последний».
Персона
Госзаказ
Андрей Крапивин, Валерий Маркелов, Борис Ушерович
Заказчик — РЖД; сумма господрядов — 218,2 миллиарда рублей
Дмитрий Пумпянский
заказчики — «Роснефть», РЖД; сумма господрядов — 173,5 миллиарда рублей
Аркадий Ротенберг
заказчик — «Газпром»; сумма господрядов — 88,1 миллиарда рублей
Андрей Комаров, Александр Федоров
заказчики — «Роснефть», «Газпром»; сумма господрядов — 63,9 миллиарда рублей
Валерий Абрамов, Виктор Перевалов
заказчики — «Служба автомобильных дорог Крыма», учреждения «Росавтодора»; сумма господрядов — 63,5 миллиарда рублей
Искандер Махмудов, Андрей Бокарев
заказчик — РЖД; сумма господрядов — 52,7 миллиарда рублей
Александр Карманов
заказчики — «Транснефть», «Газпром»; сумма господрядов — 44,4 миллиарда рублей
Виктор Харитонов, Егор Кульков
заказчик — учреждения здравоохранения; сумма господрядов — 42,7 миллиарда рублей
Андрей Бурцев, Михаил Семенов
заказчик — «Мосинжпроект»; сумма господрядов — 39,8 миллиарда рублей
Игорь Ротенберг
заказчики — «Газпром», «Роснефть»; сумма господрядов — 39,4 миллиарда рублей
Лидер рейтинга — группа компаний «1520», создатели которой близки к бывшему президенту РЖД Владимиру Якунину. Среди учредителей компании — Алексей Крапивин. По данным Forbes, это сын бывшего советника Якунина, покойного Андрея Крапивина. Еще двое учредителей «1520» — Валерий Маркелов и Борис Ушерович — были партнерами Крапивина-старшего.
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