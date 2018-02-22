Журнал Forbes опубликовал седьмой ежегодный рейтинг «короли госзаказа». Составители рейтинга отметили, что, после того как правительство разрешило госкомпаниям не раскрывать подрядчиков, рейтинг стало составлять все сложнее, и новый список — «возможно, последний».

Персона Госзаказ

Андрей Крапивин, Валерий Маркелов, Борис Ушерович Заказчик — РЖД; сумма господрядов — 218,2 миллиарда рублей

Дмитрий Пумпянский заказчики — «Роснефть», РЖД; сумма господрядов — 173,5 миллиарда рублей

Аркадий Ротенберг заказчик — «Газпром»; сумма господрядов — 88,1 миллиарда рублей

Андрей Комаров, Александр Федоров заказчики — «Роснефть», «Газпром»; сумма господрядов — 63,9 миллиарда рублей

Валерий Абрамов, Виктор Перевалов заказчики — «Служба автомобильных дорог Крыма», учреждения «Росавтодора»; сумма господрядов — 63,5 миллиарда рублей

Искандер Махмудов, Андрей Бокарев заказчик — РЖД; сумма господрядов — 52,7 миллиарда рублей

Александр Карманов заказчики — «Транснефть», «Газпром»; сумма господрядов — 44,4 миллиарда рублей

Виктор Харитонов, Егор Кульков заказчик — учреждения здравоохранения; сумма господрядов — 42,7 миллиарда рублей

Андрей Бурцев, Михаил Семенов заказчик — «Мосинжпроект»; сумма господрядов — 39,8 миллиарда рублей

Игорь Ротенберг заказчики — «Газпром», «Роснефть»; сумма господрядов — 39,4 миллиарда рублей

Лидер рейтинга — группа компаний «1520», создатели которой близки к бывшему президенту РЖД Владимиру Якунину. Среди учредителей компании — Алексей Крапивин. По данным Forbes, это сын бывшего советника Якунина, покойного Андрея Крапивина. Еще двое учредителей «1520» — Валерий Маркелов и Борис Ушерович — были партнерами Крапивина-старшего.

Источник: Forbes, Republic