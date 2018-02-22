Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: система размещения рекламы в сети AdSense, очки с фитнес-трекером, полет аэротакси Airbus и другие новости.

Дуров без чувства прекрасного

Артемий Лебедев обвинил создателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова в отсутствии чувства прекрасного. По мнению дизайнера, Дуров — гениальный предприниматель, но на чувство прекрасного ему «медведь наступил».

Павел Дуров - как Билл Гейтс. Совершенно гениальный предприниматель, но на чувство прекрасного медведь наступил. Опубликовано Артемием Лебедевым 21 февраля 2018 г.

Робот-змея

Ученые из Гарвардского университета создали робота, который с помощью искусственной кожи с чешуйками передвигается как змея. Он способен ползать по асфальту и бетону. В будущем ученые хотят использовать его в медицине или для помощи в чрезвычайных ситуациях.

Электросамокат на Android

Французская компания Archos представила первый умный электрический самокат Citee Connect. На руле новинки расположен 5-дюймовый сенсорный экран, похожий на смартфон на Android 8.0 Oreo. Самокат покажут на выставке MWC 2018 в Барселоне. Он поступит в продажу за 499 евро уже этим летом.

Очки с фитнес-трекером

В марте компания VSP Vision Care запустит в продажу умные очки Level. Их главная функция — мониторинг активности пользователя с помощью датчиков, вставленных в дужки. Новинка будет стоить 270 долларов.

Полет аэротакси Airbus

Разработчики аэротакси Vahana от авиаконцерна Airbus опубликовали видео первого полета аппарата, который состоялся в январе 2018 года. В ролике не показали момент взлета аэротакси, но засняли его посадку.

Система размещения рекламы в сети AdSense

Google представила систему автоматизированных объявлений в сети AdSense. Она может сама размещать рекламу на сайтах, используя машинное обучение. В Google утверждают, что система сама выбирает оптимальное место и время для показа рекламы, не нарушая внешнего вида сайта.