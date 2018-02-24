С появлением беспилотных автомобилей цены на Uber упадут в 2 раза
Главный экономист британской компании BP Спенсер Дейл прогнозирует снижение стоимости услуг такси почти в два раза после появления на дорогах самоуправляемых автомобилей. По прогнозу BP, это произойдет уже в начале 2020-х годов.
Значительное сокращение затрат произойдет благодаря тому, что клиенту больше не придется оплачивать услуги водителя. В первую очередь падение цен коснется компаний Uber и Lyft, которые приобретут большинство беспилотников.
Ранее The Village беседовал с робототехником о скором появлении беспилотных такси в Москве.
Источник: «Интерфакс»
КомментарииПодписаться