Главный экономист британской компании BP Спенсер Дейл прогнозирует снижение стоимости услуг такси почти в два раза после появления на дорогах самоуправляемых автомобилей. По прогнозу BP, это произойдет уже в начале 2020-х годов.

Значительное сокращение затрат произойдет благодаря тому, что клиенту больше не придется оплачивать услуги водителя. В первую очередь падение цен коснется компаний Uber и Lyft, которые приобретут большинство беспилотников.

Ранее The Village беседовал с робототехником о скором появлении беспилотных такси в Москве.

Источник: «Интерфакс»