Сбербанк переадресовал на робота звонки, поступающие в его контакт-центр для корпоративных клиентов. Вместо операторов им будет отвечать голосовой помощник.

Бот сможет предоставить клиентам нужную информацию, предварительно задав наводящие вопросы. Например, робот сможет подсказать, где расположен ближайший банкомат или отделение банка, уточнив у клиента, где тот находится. Если голосовой помощник не сможет ответить на вопрос, звонящего переведут на оператора.

В будущем Сбербанк надеется сделать общение с роботом максимально похожим на разговор с реальным человеком.

В начале 2018 года Сбербанк и Российская венчурная компания инвестировали в разработку искусственного интеллекта для персональных ассистентов и чат-ботов. Проект назвали iPavlov.

Источник: «РБК»