Арбитражный суд Москвы отказался включать криптовалюту в имущество должника при процедуре банкротства. Суд не признал биткоин валютой и, соответственно, его ценность в вопросе конфискации.

На заседании рассматривали ходатайство финансового управляющего Алексея Леонова, который занимается изъятием имущества должника Ильи Царькова, подавшего заявление о банкротстве из-за долга на сумму более 18 миллионов рублей. Леонов предложил включить в конкурсную массу криптокошелек должника, на счету которого находится 0,19 биткоина (около 100 тысяч рублей по сегодняшнему курсу).

Царьков выступил против, считая, что криптовалюта не является имуществом и не может быть изъята. По мнению представителей должника, пока нет соответствующего федерального закона, можно лишь с натяжкой говорить о том, что биткоин и другие криптовалюты — это имущество.

Участники заседания уточнили, что криптовалюта еще может быть изъята в счет долга: суд пока не опубликовал свое определение, в котором он мог передать решение этого вопроса в суд высшей инстанции или в руки финансового управляющего.

Источник: «РБК»