Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: смарт-очки для людей с нарушениями зрения, нехватка людей для роботов, «безрамочный» ноутбук и другие новости.

Сумочки для дронов

25 февраля итальянский дом моды Dolce & Gabbana показал в Милане новую коллекцию сумочек с помощью дронов. Беспилотники вылетали в зал под музыку, а управляли ими из-за кулис.

Первый марихуановый «единорог»

Калифорнийский стартап MedMen, занимающийся розничными продажами марихуаны, привлек 41 миллион долларов при оценке в миллиард долларов. Компания открылась в 2011 году и сейчас владеет 11 магазинами в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лас-Вегасе.

Открытие космических отелей

К 2021 году американская компания Bigelow Space Operations хочет запустить первые гостиничные модули для космических туристов. Проживание в номере обойдется туристу в «восьмизначную сумму». Всего в одной гостинице смогут жить шесть человек.

Умные очки для людей с нарушениями зрения

Японский стартап Oton Glass начал сбор средств на разработку умных очков для людей с нарушениями зрения и дислексией. Устройство сможет распознавать текст перед пользователем и переводить его в речь. Если система не справится самостоятельно, подключится удаленный консультант. В случае успеха Oton Glass намерен запустить мелкосерийное производство устройств до конца 2018 года.

Нехватка людей для роботов

Основатель и генеральный директор британской компании Engineered Arts, занимающейся производством роботов-гуманоидов, пожаловался на нехватку специалистов на его фабрике.

«Безрамочный» ноутбук

Компания Huawei представила ноутбук MateBook X Pro с «безрамочным» 14-дюймовым сенсорным экраном и веб-камерой в открывающейся клавише. Модель с 256 гигабайтами памяти обойдется примерно в 1 500 долларов.